16:59, 20 февраля 2026Россия

Подростки закидывали окна россиян во время беспилотной опасности и попали на видео

В Анапе подростки закидывали окна домов во время беспилотной опасности
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

В Анапе подростки закидывали окна домов грязью во время режима беспилотной опасности. Их действия попали на видео, ролики опубликовал Telegram-канал «ЧП Анапа».

Инцидент произошел вечером 19 февраля. Как видно на опубликованных кадрах, трое молодых людей поднимали с земли грязь, кидали в окна многоэтажек, а затем убегали.

На ситуацию обратила внимание замглавы администрации курорта Наталья Рябоконь. «Неизвестные, предположительно, несовершеннолетние после звука сирены решили "пошутить". Результат их "шутки" — окна забросанные грязью и напуганные люди. Хочу подчеркнуть: такое поведение недопустимо и не останется без внимания», — написала чиновница в Telegram.

В настоящий момент подростков ищут. По данным Рябоконь, к работе подключены директора школ и средних специальных учебных заведений, проводится работа по опознанию лиц, совершивших деяние, чтобы привлечь их к ответственности.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 февраля Украина попыталась ударить по регионам России 149 беспилотными летательными аппаратами. Атакам подверглись Брянская, Ростовская и Белгородская области, а также Республика Крым и Краснодарский край. Кроме того, беспилотные аппараты были сбиты над Черным и Азовским морями.

