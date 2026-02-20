Пресс-секретарь Лукашенко объяснила повторное освобождение лидера оппозиции

Эйсмонт: Помилованный повторно белорусский оппозиционер Статкевич отпущен домой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о переводе лидера оппозиции Николая Статкевича из тюрьмы в больницу после информации о проблемах со здоровьем. Подробности раскрывает пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт в интервью РИА Новости.

«Тогда ехать в "райский сад" (имеется в виду Литва, куда оппозиционер должен был отправиться после помилования — прим. «Ленты.ру») Статкевич отказался. И вернулся в тюрьму. С тех пор прошло немало времени — у осужденного начались проблемы со здоровьем», — отметила она.

Лукашенко сразу доложили о состоянии здоровья Статкевича, после чего белорусский лидер принял решение о переводе оппозиционера в больницу. Позднее родственники обратились к Лукашенко с просьбой отпустить осужденного домой, глава Белоруссии одобрил это обращение.

Впервые Лукашенко выпустил Статкевича из тюрьмы 11 сентября 2025 года вместе с еще 52 заключенными в рамках гуманитарной сделки с США.

Статкевич отказался покидать страну и был повторно арестован и направлен в тюрьму.