Появилось видео проката произвольной программы Петросян

Появилось видео проката произвольной программы российский фигуристки Аделии Петросян. Трансляция соревнований ведется на Okko.

Петросян заняла шестое место по итогам короткой и произвольной программ. Во время проката произвольной программы она упала на четверном тулупе. В сумме 18-летняя россиянка набрала 214,53 балла.

Победительницей соревнований стала американка Алиса Лю, она набрала 226,79 балла. Второе место с результатом 224,90 балла заняла японка Каори Сакамото. Третьей стала ее соотечественница Ами Накаи, в активе которой 219,16 балла.

Зимняя Олимпиада в Италии проходит с 6 по 22 февраля. В ней принимают участие 13 российских спортсменов, они соревнуются в нейтральном статусе. К текущему моменту единственную медаль на этих Играх завоевал Никита Филлипов — он стал вторым на соревнованиях по ски-альпинизму.