Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
09:45, 20 февраля 2026Спорт

Появилось видео проката произвольной программы Петросян

Появилось видео проката произвольной программы российский фигуристки Петросян
Владислав Уткин

Появилось видео проката произвольной программы российский фигуристки Аделии Петросян. Трансляция соревнований ведется на Okko.

Петросян заняла шестое место по итогам короткой и произвольной программ. Во время проката произвольной программы она упала на четверном тулупе. В сумме 18-летняя россиянка набрала 214,53 балла.

Победительницей соревнований стала американка Алиса Лю, она набрала 226,79 балла. Второе место с результатом 224,90 балла заняла японка Каори Сакамото. Третьей стала ее соотечественница Ами Накаи, в активе которой 219,16 балла.

Зимняя Олимпиада в Италии проходит с 6 по 22 февраля. В ней принимают участие 13 российских спортсменов, они соревнуются в нейтральном статусе. К текущему моменту единственную медаль на этих Играх завоевал Никита Филлипов — он стал вторым на соревнованиях по ски-альпинизму.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Так безобразно судят!» Российские фигуристы остались без медалей Олимпиады впервые за 66 лет. Что об этом говорят спортсмены?

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Разрыв между самой высокой и самой низкой средней зарплатой в регионах России резко вырос

    В России захотели изменить условия формирования больничных ради самозанятых

    Трамп получил аэропорт имени себя в родном городе

    Командующий Нацгвардии Украины раскрыл планы Киева по продолжению конфликта

    Спецпредставитель Путина предположил инопланетное происхождение Обамы

    Япония захотела заключить мир с Россией

    Самки черепах стали бросаться со скал из-за сексуально озабоченных самцов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok