Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:29, 19 февраля 2026Россия

Путин поговорил по телефону с лидером одной страны

Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Разговор двух лидеров состоялся в преддверии заседания Высшего госсовета Союзного государства. «В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко обсудили вопросы подготовки предстоящего на следующей неделе в Москве заседания Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что разговор Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа пока не запланирован.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп продлил введенные Байденом санкции против России

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Синоптик сообщил о рекордных осадках в Москве

    Путин поговорил по телефону с лидером одной страны

    Трамп раскрыл подробности по сделке с Ираном

    Зеленский обеспокоился обеспечением интересов Европы в рамках переговоров по Украине

    В США заявили о готовности Трампа атаковать Иран

    На Украине заявили о президентских амбициях Залужного

    Оценена вероятность падения Петросян в произвольной программе на Олимпиаде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok