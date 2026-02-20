Путин поговорил по телефону с лидером одной страны

Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Разговор двух лидеров состоялся в преддверии заседания Высшего госсовета Союзного государства. «В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко обсудили вопросы подготовки предстоящего на следующей неделе в Москве заседания Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что разговор Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа пока не запланирован.