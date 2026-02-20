Реклама

10:30, 20 февраля 2026Забота о себе

Раскрыт самый опасный способ приготовления пищи

Онколог Джайн: Еда с подгоревшей коркой увеличивает риск колоректального рака
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Онколог Шикха Джайн заявила, что способы приготовления пищи оказывают существенное влияние на здоровье. Самый опасный из них она раскрыла в разговоре с изданием 20minutos.

По словам Джайн, не стоит жарить еду до степени образования подгоревшей корки. В результате не только появляется неприятный привкус у продуктов, но и синтезируются вещества, которые увеличивают риск развития сразу нескольких видов рака, в том числе и колоректального, предупредила специалистка.

Употреблять такую пищу можно только в случае, если предварительно удалить подгоревшие участки, представляющие собой почерневшие пятна, подчеркнула доктор. При этом самым полезным способом приготовления еды она считает запекание и приготовление на пару.

Ранее онколог Сергей Иванов рассказал о ранних симптомах рака кишечника. Так, он призвал обратить внимание на железодефицитную анемию.

