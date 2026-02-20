Раскрыта личность летевшего на самолете из США через территорию России

FlightAware: Летевший из США через РФ самолет оказался лайнером Мирзиеева

Неизвестный самолет из США, пролетевший через территорию России, оказался бортом, на котором президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев вернулся из Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-сервиса FlightAware.

По данным источника, воздушное судно президента Узбекистана взлетело с базы Военно-воздушных сил США Эндрюс в четверг, 19 февраля, в 14:12 по местному времени и совершило посадку в Ташкенте в пятницу, 20 февраля, в 12:13 по местному времени.

17-19 февраля лидер Узбекистана прибыл в Вашингтон для участия в первом заседании «Совета мира» по ситуации в Газе. «День выдался невероятно длинным, но даже сейчас, когда лайнер берет курс на Ташкент, работа в самолете кипит. В ходе 12-часового перелета борт номер один станет полноценным воздушным штабом», — сообщил тогда пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов в своем Telegram.

Ранее стало известно, что самолет, вылетевший с авиабазы Эндрюс, пролетел через Гренландию, Норвегию и Финляндию, после чего вошел в воздушное пространство Мурманской области. Возле Орска воздушное судно пересекло границу Казахстана.