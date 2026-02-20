Реакция Филиппа Киркорова на цены в московском ресторане попала на видео

Певец Филипп Киркоров посетил ресторан в Москве и удивился ценам на блюда

Реакция советского и российского певца Филиппа Киркорова на цены в московском ресторане попала на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Трапезник», насчитывающий 36 тысяч подписчиков.

Поп-исполнитель посетил ресторан испанской кухни El Pimpi. Известно, что средний чек в данном заведении составляет 5000-6000 рублей на человека без учета напитков.

Авторы ролика запечатлели артиста, когда он изучал меню. На размещенных кадрах видно, что звезда эстрады сильно удивился стоимости блюд. «Специалисты по чтению по губам пишут, что в самом конце видео он говорит официанту: "Че так дорого?". В жизни каждого человека бывает момент, когда зашел не в тот ресторан», — пошутили создатели канала.

Ранее сообщалось, что в московском ресторане «Кофемания» начали подавать блины за 1700 рублей.