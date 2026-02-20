Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:06, 20 февраля 2026Ценности

Реакция Филиппа Киркорова на цены в московском ресторане попала на видео

Певец Филипп Киркоров посетил ресторан в Москве и удивился ценам на блюда
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Реакция советского и российского певца Филиппа Киркорова на цены в московском ресторане попала на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Трапезник», насчитывающий 36 тысяч подписчиков.

Поп-исполнитель посетил ресторан испанской кухни El Pimpi. Известно, что средний чек в данном заведении составляет 5000-6000 рублей на человека без учета напитков.

Авторы ролика запечатлели артиста, когда он изучал меню. На размещенных кадрах видно, что звезда эстрады сильно удивился стоимости блюд. «Специалисты по чтению по губам пишут, что в самом конце видео он говорит официанту: "Че так дорого?". В жизни каждого человека бывает момент, когда зашел не в тот ресторан», — пошутили создатели канала.

Ранее сообщалось, что в московском ресторане «Кофемания» начали подавать блины за 1700 рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились слухи о тайной разработке властей Украины

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    Россиянам объяснили рост спроса на автомобили с пробегом из одной страны

    В центре Москвы перекрыли движение

    Поступления в бюджет от налогов с вкладов взлетели

    Надругавшийся над телом пенсионерки россиянин сел на 15 лет

    В ЕС назвали возможное условие отказа Украины от территорий

    Планирующим купить квартиру в новостройке россиянам дали совет

    Россиянка устроила потасовку на борту самолета из-за откинутого кресла попутчицы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok