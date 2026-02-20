Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:43, 20 февраля 2026Интернет и СМИ

Россиянам назвали способ сделать пельмени полезнее

Шеф-повар Астафьев призвал добавлять к пельменям имбирь и болгарский перец
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Шеф-повар Глеб Астафьев назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» способ сделать пельмени полезнее. Выпуск с советом специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Астафьев призвал приготовить пельмени в воке — глубокой сковороде с высокими стенками, предназначенной для быстрой обжарки продуктов или готовки на пару. Кроме того, он посоветовал добавить к пельменям овощи и специи, например, имбирь, болгарский перец, лук и чеснок.

Он также порекомендовал россиянам лепить пельмени самостоятельно, а не покупать готовые в магазине. По словам специалиста, состав покупного продукта может быть небезопасным.

Ранее Астафьев и врач Александр Мясников рассказали россиянам о недооцененном дешевом салате. Они отметили, что в салате из капусты содержится много витамина C.

До этого диетолог Елена Устинова назвала россиянам правила выбора колбасы. Врач объяснила, что в составе продукта на первом месте должно быть мясо.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о звонке испуганного Байдена Путину

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    Россиян предупредили о наводнившем магазины поддельном коньяке

    Россиянам назвали способ сделать пельмени полезнее

    Замену популярного продукта питания связали со снижением риска развития диабета

    Россиянам рассказали о ловушке для туристов в Китае

    Названа самая популярная книга у мужчин

    Дачникам назвали оставшееся на освоение участка время

    Маленьких свиней заставили перерабатывать в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok