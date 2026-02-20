Россиянам рассказали о ловушке для туристов в Китае

Генконсул РФ Теплов: Стыковочные рейсы в Китае — ловушка для туристов

Стыковочные рейсы в Китае назвали ловушкой для российских туристов. Подробнее об этом рассказал РИА Новости генеральный консул России в Гуанчжоу Юрий Теплов.

По сообщению генконсула, россиянам необходимо помнить, что авиаперевозчики могут задерживать прибытие воздушных судов на перелеты с одной или несколькими пересадками, которые оформлены единым билетом, из-за непредсказуемых погодных условий или других причин. Теплов отметил, что на подобные рейсы регулярно опаздывают тысячи путешественников из России. «Планируя поездку с несколькими пересадками, рекомендовали бы закладывать не менее двух, а лучше трех часов на стыковку», — добавил он.

Также распространенными происшествиями у россиян в КНР являются проблемы, связанные с утерянными или забытыми документами и вещами. «Пользуясь случаем, хотел бы напомнить нашим гражданам, что самое ценное в любой поездке — это ваши паспорта, которые, к сожалению, многие могут оставить в сейфе при выезде из отеля или забыть сумку в такси», — сказал дипломат.

Ранее россиянам назвали лучшие направления для празднования китайского Нового года. Оно продлится в Китае до 2 марта.