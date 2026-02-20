Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:19, 20 февраля 2026Бывший СССР

Российский боец рассказал о подготовке ВСУ в Запорожской области

ТАСС: На стороне ВСУ в Криничном воевали хорошо подготовленные солдаты
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

На стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Криничном Запорожской области воевали хорошо подготовленные солдаты. Об этом рассказал российский боец с позывным Ярый в беседе с ТАСС.

«Там был особо подготовленный контингент для отражения нашего штурма. Они были подготовлены и знали, что мы сейчас придем, и уже были готовы отражать нашу атаку», — рассказал боец.

Ярый подчеркнул, что во время боев за Криничное российских солдат атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Ранее стало известно о том, что Вооруженные силы России (ВС РФ) заняли Криничное Запорожской области. Бои за населенный пункт вели подразделения группировки войск «Восток».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия впервые с 1960 года осталась без медалей в фигурном катании на Олимпиаде

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Политолог заявил о расколе и конфронтации в Евросоюзе

    Биолог рассказал о самых полезных фруктах в феврале

    Тревел-блогерша рассказала о пугающих россиян особенностях жизни в США

    Российский боец рассказал о подготовке ВСУ в Запорожской области

    Названы главные проблемы внедорожника Jetour

    Названо число находившихся на борту пропавшего вертолета человек

    Тигры напали на двух братьев-рыбаков с разницей в неделю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok