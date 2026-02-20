ТАСС: На стороне ВСУ в Криничном воевали хорошо подготовленные солдаты

На стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Криничном Запорожской области воевали хорошо подготовленные солдаты. Об этом рассказал российский боец с позывным Ярый в беседе с ТАСС.

«Там был особо подготовленный контингент для отражения нашего штурма. Они были подготовлены и знали, что мы сейчас придем, и уже были готовы отражать нашу атаку», — рассказал боец.

Ярый подчеркнул, что во время боев за Криничное российских солдат атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Ранее стало известно о том, что Вооруженные силы России (ВС РФ) заняли Криничное Запорожской области. Бои за населенный пункт вели подразделения группировки войск «Восток».