Россия
19:19, 20 февраля 2026Россия

Сбитый над Украиной российский летчик рассказал об украинском плене

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Сбитый над Украиной летчик Воздушно-космических сил (ВКС) России Максим Криштоп рассказал об украинском плене. С ним побеседовали журналисты «Комсомольской правды».

Офицер выполнял боевое задание в начале марта 2022 года, его целью была телевышка неподалеку от Харькова. Когда в самолет попало две ракеты, а на борту начался пожар, было принято решение катапультироваться. Однако скрыться на Украине от украинских военных Криштопу не удалось.

Следующий за описанными событиями год россиянин провел в плену. По его словам, надзиратели практиковали издевательства — причем как над пленными россиянами, так и над своими соотечественниками. Кормили узников дважды в сутки и мало.

По словам Криштопа, его пытались завербовать, предлагая украинское гражданство, деньги и помощь с переездом семьи. «Применялись систематические избиения, причем очень жестокие — с садизмом. Я понимал, что человек бьет со знанием дела — знает куда бить, как бить», — поделился летчик воспоминаниями.

Ранее стала известна судьба сотен попавших в плен россиян.

