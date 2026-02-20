Реклама

Забота о себе
05:00, 20 февраля 2026

Сексолог предупредила о главных признаках проблем в интимной жизни

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Dmytro Kapitonenko / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Олеся Мелехина заявила, что заподозрить серьезные проблемы в сексуальной жизни можно по нескольким признакам. Их она назвала в своем Telegram-канале.

По словам Мелехиной, обратиться к специалисту необходимо, если в течение нескольких месяцев не было влечения или оргазмов. Мужчин также должно насторожить длительное отсутствие эрекции. Другим тревожным признаком она назвала то, что человек начинает придумывать множество причин для отказа от секса и избегает прикосновений.

Специалистка добавила, что о проблемах в сексуальной жизни могут говорить мысли человека перед интимной близостью: стоит обратиться к специалисту, если секс вызывает страх и отвращение, а не предвкушение. Кроме того, серьезным признаком проблем может быть боль во время полового акта, разногласия с партнером в предпочтениях и неумение договариваться.

Ранее сексолог Кейт Мойл рассказала, как оживить сексуальную жизнь. Для этого она посоветовала заняться чтением эротических романов.

