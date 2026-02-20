Реклама

Семейную пару туристов посадили в иранскую тюрьму на десять лет

ITV News: Двух туристов приговорили к 10 годам тюремного заключения в Иране
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Free Lindsay and Craig Campaign / Handout / Reuters

Семейную пару туристов из Великобритании приговорили к тюремному заключению в Иране. Об этом сообщил телеканал ITV News.

По данным источника, Линдси и Крейг Форман отправились в кругосветное путешествие на мотоциклах и были схвачены иранской полицией во время поездки в январе 2025 года. Двух путешественников обвинили в шпионаже и посадили в тегеранскую тюрьму Эвин, в которой содержатся иностранные граждане и политзаключенные. 16 февраля 2026 года британцам стало известно, что они лишились свободы на десять лет.

Уточняется, что задержание мужчины и женщины произошло в отеле: им завязали глаза, затем затолкали на заднее сиденье машины и приказали молчать во время поездки в полицейский участок. После этого супругов поселили в разные колонии. «Ее тюрьма находится всего в 70 метрах, и я вижусь с ней раз в месяц. Это сейчас единственное, что поддерживает нас», — сообщил Крейг Форман.

Вскоре пара предстанет перед очередным судом в Тегеране. Сын заключенных рассчитывает, что британское правительство поможет вернуть его родителей на родину.

Ранее стало известно, что супругам Крейгу и Линдси Форман около 50 лет. Их бросили в тюрьму из-за сделанной в поездке фотографии.

