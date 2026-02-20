Спасатели с помощью подводной камеры увидели тела провалившихся под лед Байкала людей

МЧС: Спасатели с помощью камеры увидели тела провалившихся под лед Байкала людей

Спасатели с помощью подводной камеры увидели тела семи человек, провалившихся под лед Байкала. Об этом сообщается на странице Главного управления МЧС России по Иркутской области в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что глубина в месте происшествия составляет 18 метров. Там запланированы водолазные работы. В МЧС также рассказали, что во время движения УАЗ, перевозивший туристов, попал в ледовый разлом шириной три метра.

«Буханка» с группой китайских туристов провалилась под лед Байкала днем 20 февраля. ЧП произошло в районе мыса Хобой. Позже стало известно, что водитель автомобиля нарушил правила безопасности. Ледовая переправа, через которую он повез иностранцев, была закрыта с начала февраля из-за трещин на льду.