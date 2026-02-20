Реклама

Мир
10:18, 20 февраля 2026Мир

Спецпредставитель Путина предположил инопланетное происхождение Обамы

Дмитриев заявил, что возможно Обама и европейские лидеры инопланетяне
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев иронично высказался о возможной принадлежности бывшего президента США Барака Обамы и европейских лидеров к инопланетянам. Об этом он написал в социальной сети X.

«Как и предсказывали. Инопланетяне в грандиозном финале сезона. Возможно, Обама — один из них, наряду с лидерами Европейского союза (ЕС) и Великобритании», — заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

По словам Дмитриева, инопланетное происхождение западных лидеров объяснило бы их попытки «подорвать цивилизацию изнутри».

Ранее Обама заявил, что инопланетяне существуют. Он отметил, что статистически Вселенная настолько огромна, что вероятность существования жизни где-то в ее пределах весьма велика.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что, говоря о существовании инопланетян, Обама раскрыл секретную информацию.

