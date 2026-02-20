Реклама

Наука и техника
18:31, 20 февраля 2026Наука и техника

Стал известен способ выявить болезнь мозга по волосам

iScience: Низкий уровень железа в волосах является признаком болезни Паркинсона
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: progressman / Shutterstock / Fotodom

Признаки болезни Паркинсона могут скрываться в волосах. К такому выводу пришли китайские исследователи, проанализировав образцы волос у 60 пациентов с этим диагнозом и сравнив их с показателями здоровых людей того же возраста. Работа опубликована в журнале iScience.

У пациентов с болезнью Паркинсона в волосах обнаружили более низкие уровни железа и меди и одновременно повышенные концентрации марганца и мышьяка. Наиболее устойчивым отличием оказалось снижение уровня железа. По мнению авторов, этот показатель может иметь диагностический потенциал, поскольку волосы способны отражать длительные изменения в организме, в отличие от крови или слюны.

Дополнительные эксперименты на мышиной модели показали, что снижение железа в волосах связано с нарушениями работы кишечника. У животных с симптомами, напоминающими болезнь Паркинсона, была ослаблена кишечная барьерная функция и изменена активность генов, отвечающих за усвоение железа. Это подтверждает гипотезу о тесной связи между кишечником и мозгом при нейродегенеративных заболеваниях.

Авторы подчеркивают, что исследование пока носит предварительный характер и требует подтверждения на более крупных выборках. Однако если результаты подтвердятся, в будущем для раннего выявления болезни Паркинсона может потребоваться всего лишь анализ пряди волос.

Ранее ученые выяснили, что депрессия является ранним признаком развития нейродегенеративных заболеваний.

