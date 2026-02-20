Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:49, 20 февраля 2026Бывший СССР

Стали известны детали российского наступления в Запорожье

Российские войска развивают наступление за Гайчуром в Запорожской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска продвинулись за Гайчуром в Запорожской области и развивают дальнейшее наступление. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские штурмовики продвинулись за Гайчуром и развивают наступление», — поделился собеседник канала.

Он отметил, что сейчас бои идут в районе населенных пунктов Воздвижевка и Горькое. Кроме того, источник сообщил, что Вооруженные силы Украины попытались контратаковать на этом направлении, однако российским войскам удалось отбросить их на исходные позиции, попутно уничтожив до 10 единиц тяжелой техники.

Ранее стало известно, что российские военные заняли Криничное Запорожской области в зоне проведения специальной военной операции. Бои за населенный пункт вели подразделения группировки войск «Восток».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено об изменении линии фронта на СВО

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    В Москве подросток поджег колонку на АЗС

    В США сочли правильным оставить Россию без «Адмирала Кузнецова»

    В России прокомментировали выход Польши из Оттавской конвенции по противопехотным минам

    Бруклина Бекхэма осудили за выход в свет в часах от отца за 23 миллиона рублей

    Начальника российской колонии осудили за комфортные условия для осужденного

    Врач назвал преимущества одного вида молока перед другими

    Женщина сбросила 19 килограммов без диет и раскрыла неочевидный секрет похудения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok