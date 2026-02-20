Стали известны детали российского наступления в Запорожье

Российские войска развивают наступление за Гайчуром в Запорожской области

Российские войска продвинулись за Гайчуром в Запорожской области и развивают дальнейшее наступление. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские штурмовики продвинулись за Гайчуром и развивают наступление», — поделился собеседник канала.

Он отметил, что сейчас бои идут в районе населенных пунктов Воздвижевка и Горькое. Кроме того, источник сообщил, что Вооруженные силы Украины попытались контратаковать на этом направлении, однако российским войскам удалось отбросить их на исходные позиции, попутно уничтожив до 10 единиц тяжелой техники.

Ранее стало известно, что российские военные заняли Криничное Запорожской области в зоне проведения специальной военной операции. Бои за населенный пункт вели подразделения группировки войск «Восток».