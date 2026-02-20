Судмедэксперт опроверг популярный миф о смерти

Судмедэксперт Решетун: Волосы и ногти не растут после смерти

Судмедэксперт Алексей Решетун опроверг утверждение о том, что волосы и ногти продолжают расти даже после смерти, и объяснил, откуда взялся данный миф. На эту тему он высказался в интервью для YouTube-канала блогера Павла Костина.

По словам Решетуна, этот миф является одним из самых популярных, а возник он из-за того, что после смерти у человека подсыхает эпидермис и поверхностный слой кожи немного проседает. За счет этого эффекта кажется, что волосы и ногти продолжают расти, пояснил специалист.

В продолжение темы смерти он рассказал, почему обязательно нюхает трупы во время работы. Судмедэксперт утверждает, что запах является важнейшим диагностическим признаком, поэтому его даже вносят в акт вскрытия. Таким способом можно установить причину ухода человека из жизни. К примеру, некоторые яды пахнут прелой листвой, у многих заболеваний тоже есть специфический аромат, добавил Решетун.

