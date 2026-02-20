Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:30, 20 февраля 2026Забота о себе

Судмедэксперт опроверг популярный миф о смерти

Судмедэксперт Решетун: Волосы и ногти не растут после смерти
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: Павел Костин / YouTube

Судмедэксперт Алексей Решетун опроверг утверждение о том, что волосы и ногти продолжают расти даже после смерти, и объяснил, откуда взялся данный миф. На эту тему он высказался в интервью для YouTube-канала блогера Павла Костина.

По словам Решетуна, этот миф является одним из самых популярных, а возник он из-за того, что после смерти у человека подсыхает эпидермис и поверхностный слой кожи немного проседает. За счет этого эффекта кажется, что волосы и ногти продолжают расти, пояснил специалист.

Материалы по теме:
«Я перегнала рак в другое место» Экстрасенсы до сих пор снимают порчу и лечат импотенцию. Теперь через YouTube
«Я перегнала рак в другое место»Экстрасенсы до сих пор снимают порчу и лечат импотенцию. Теперь через YouTube
17 августа 2018
Круговорот кидалова Россияне несут деньги экстрасенсам из телешоу. Разоблачения не помогают
Круговорот кидаловаРоссияне несут деньги экстрасенсам из телешоу. Разоблачения не помогают
12 января 2019
«Почему этим недоактерам все еще верят?» «Битва экстрасенсов» вышла из-под контроля. Теперь в шоу колдуют сами зрители
«Почему этим недоактерам все еще верят?»«Битва экстрасенсов» вышла из-под контроля. Теперь в шоу колдуют сами зрители
24 июня 2019

В продолжение темы смерти он рассказал, почему обязательно нюхает трупы во время работы. Судмедэксперт утверждает, что запах является важнейшим диагностическим признаком, поэтому его даже вносят в акт вскрытия. Таким способом можно установить причину ухода человека из жизни. К примеру, некоторые яды пахнут прелой листвой, у многих заболеваний тоже есть специфический аромат, добавил Решетун.

Ранее в Австралии патологоанатом обнаружил признаки жизни у доставленного в морг мужчины. Положение тела человека изменилось после того, как его признали мертвым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пошлины Трампа официально признали незаконными

    Трамп уснул, охрана Алиева подралась. Чем запомнилось первое заседание Совета мира

    Россияне накопили чудовищно много денег. Это может сломать экономику

    Зеленский анонсировал новый обмен пленными с Россией

    Экипаж пассажирского самолета доложил о вибрации в двигателе и закружил в небе

    В России предложили ограничить цены на такси

    Малышева озвучила первую рекомендацию курильщикам

    Мощное землетрясение произошло в одной стране

    Брак толкнул россиян на один поступок

    Страховщики назвали самые аварийные машины в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok