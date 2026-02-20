Трамп назвал две убивающие Европу проблемы

Трамп: Страны Европы стали слабыми и неузнаваемыми

Президент США Дональд Трамп назвал страны Европы слабыми и неузнаваемыми. Об этом он заявил во время общения с журналистами.

Американский лидер заявил, что Европа должна быть сильной, однако в настоящее время это не так. Он отметил, что в некоторых странах к власти пришли чрезмерно обеспокоенные природоохранной повесткой. Кроме того, глава Белого дома указал на две главные проблемы, которые «убивают Европу». По его мнению, это энергетика и миграция.

Ранее Дональд Трамп заявил о своем разочаровании в Европе. «С помощью энергетики нужно зарабатывать, а не терять деньги. Так что я очень разочарован», — сказал он. Президент США назвал происходящее переломным моментом для Европы.

С критикой Европы также выступал замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер. Он утверждал, что Европа медленно убивает саму себя.