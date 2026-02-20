Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:52, 20 февраля 2026Мир

Трамп указал на одно предательство Байдена и пообещал исправиться

Трамп пообещал помочь жителям штата Огайо после предательства Байдена
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника, экс-президента Джон Байдена, в предательстве жителей города Ист-Палестайн в штате Огайо и объявил о выделении 10 миллионов долларов на восстановление после железнодорожной катастрофы. Об этом он заявил в социальной сети Truth Social.

«Великим жителям Ист-Палестайна, штат Огайо, которые были позорно преданы и забыты мошенником Джо Байденом, Трамп никогда не забывал о вас и никогда не забудет», — пообещал американский лидер.

3 февраля 2023 года, в городе Ист-Палестайн произошел сход с рельсов товарного поезда, в результате которого в окружающую среду попали токсичные химикаты. Часть веществ оказалась в водоеме, впадающем в реку Огайо.

После этого, в 2024 году, жители города хотели перекрыть въезды в населенный пункт перед приездом Байдена. «Несколько человек позвонили мне и спросили, не могу ли я заблокировать въезд в город, чтобы он не смог приехать», — говорил владелец местной транспортной компании Гарри Аллисон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Охрана Алиева прилетела в Вашингтон и не стала церемониться с протестующими

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Стало известно о крушении пропавшего в российском регионе вертолета

    Ведущая вышла в эфир пьяной и прославилась

    ВСУ отступили в ДНР

    Звезда «Ералаша» раскрыла секреты стройности на фото в купальнике

    Россиянин описал отдых в престижном отеле Египта словами «история о завышенных ожиданиях»

    Число оставшихся на Украине истребителей F-16 раскрыли

    Samsung испугалась утечек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok