Путешествия
03:30, 20 февраля 2026Путешествия

Тревел-блогерша посоветовала россиянам не переодеваться в поезде

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: BestPhotoPlus / Shutterstock / Fotodom

Опытная путешественница Елена Лисейкина поделилась эффективными советами о том, как сделать поездку в пассажирском поезде комфортной. Свои наблюдения она описала в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Тревел-блогерша посоветовала россиянам не переодеваться в поезде, а надевать одежду для дороги дома. Вещи должны быть удобными: спортивные костюмы из флиса, вместо джинсов — леггинсы. «Поверьте моему опыту, нет ничего хуже, чем искать пижаму в чемодане, когда весь вагон уже спит! Или сразу после посадки суетиться и стоять в очереди в туалет, чтобы переодеться», — добавила Лисейкина.

Также девушка рекомендует брать в поездку удлинитель или длинный зарядный кабель, так как в старых и новых вагонах розеток может не хватить. При этом все, что может упасть из-за резкого торможения: телефон, бутылка, очки, книга, — лучше заранее положить в горизонтальное положение или убрать в сумку.

Багаж туристка предлагает крепить к железным опорам кровати велосипедным замком, чтобы избежать краж. При этом все необходимые в дороге вещи стоит сложить в отдельный рюкзак. Для комфортных условий можно приобрести специальные шторки для плацкартного вагона или использовать вместо них простыню.

«Правильно выбирайте место. "Золотая середина" — места с 13 по 28. В центре вагона меньше трясет, тише — не слышно хлопающих дверей тамбуров и туалетов, теплее зимой. При экстренном торможении середина вагона — самая безопасная зона», — отметила россиянка.

Ранее Елена Лисейкина описала несколько городов России фразой «не советую ехать весной». Так, Сочи автор публикации назвала «королем майских разочарований».

