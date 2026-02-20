Туристы начали спасаться бегством от вышедшего из строя подъемника и попали на видео

Jimu News: Туристы выпрыгнули из кабинок горнолыжного фуникулера в Ляояне

Туристы начали выпрыгивать из кабинок вышедшего из строя горнолыжного фуникулера в Китае и попали на видео. Об этом сообщило издание Jimu News.

Инцидент произошел на курорте Гунчанлин в Ляояне 18 февраля. Подъемник внезапно изменил движение, вынудив отдыхающих спасаться бегством. На опубликованных очевидцами кадрах несколько человек падают на землю и отбегают в сторону.

Представитель туристической точки заявил, что база отдыха на данный момент, 20 февраля, работает в штатном режиме. При этом неисправный подъемный механизм закрыли на ремонт, другая канатная дорога работает.

Ранее туристка зацепилась рюкзаком за подъемник в горах Японии и повисла в воздухе. Персонал горнолыжной точки остановил движение гондолы и снял пострадавшую. Однако к тому моменту женщина перенесла остановку сердца.

