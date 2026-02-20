У бывшего ректора российского вуза и его сообщников обнаружили имущество на два миллиарда

В Приморье Ленинский суд Владивостока изъял у бывшего ректора Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) Геннадия Лазарева имущество на два миллиарда рублей, полученное коррупционным путем. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, иск об обращении в доход государства имущества, полученного вследствие нарушения требований и запретов, суд подал заместитель Генерального прокурора России. Отмечается, что ущерб от действий ответчиков превышает два миллиарда рублей.

Так, в доход России обращены около 200 объектов недвижимости, принадлежащих Лазареву и ряду ответчиков, акции АО «Восточная верфь» и другое имущество. В том числе и 34 объекта недвижимости, которые зарегистрированы на бывшего прокурора региона Валерия Василенко.

Ранее сообщалось, что Лазарев создал ОПС не позже 1996 года. Группировка просуществовала до 2024 года. В разные периоды ее членами были руководители и сотрудники десяти компаний. Члены ОПС занимались хищением государственного имущества. В результате сообщество получило университетские здания во Владивостоке, а также похитило более шести миллионов рублей, выделенных для акционерного общества «Восточная верфь», в совет директоров которого входит профессор Лазарев.