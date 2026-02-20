Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:06, 20 февраля 2026Бывший СССР

Украина захотела переубедить Трампа в одном вопросе

WSJ: Киев пытается переубедить Трампа в том, что не является препятствием к миру
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Киев пытается переубедить президента США Дональда Трампа в том, что он не является препятствием к миру. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

«Три раунда трехсторонних переговоров, состоявшиеся в этом году, два в Абу-Даби и один в Женеве, свелись к представлению, призванному убедить президента США в том, что Украина не является проблемой», — пишут журналисты.

По информации издания, стороны якобы опасаются, что Трамп может навредить при условии потери терпения.

17 и 18 февраля в Швейцарии состоялись трехсторонние переговоры России, Украины и США по урегулированию украинского конфликта. Глава делегации из Москвы Владимир Мединский заявил, что процесс был «тяжелым, но деловым». Его киевский коллега Рустем Умеров описал свой настрой после переговоров лишь словом «хорошо».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено об изменении линии фронта на СВО

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    В Москве подросток поджег колонку на АЗС

    В США сочли правильным оставить Россию без «Адмирала Кузнецова»

    В России прокомментировали выход Польши из Оттавской конвенции по противопехотным минам

    Бруклина Бекхэма осудили за выход в свет в часах от отца за 23 миллиона рублей

    Начальника российской колонии осудили за комфортные условия для осужденного

    Врач назвал преимущества одного вида молока перед другими

    Женщина сбросила 19 килограммов без диет и раскрыла неочевидный секрет похудения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok