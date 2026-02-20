Украина захотела переубедить Трампа в одном вопросе

WSJ: Киев пытается переубедить Трампа в том, что не является препятствием к миру

Киев пытается переубедить президента США Дональда Трампа в том, что он не является препятствием к миру. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

«Три раунда трехсторонних переговоров, состоявшиеся в этом году, два в Абу-Даби и один в Женеве, свелись к представлению, призванному убедить президента США в том, что Украина не является проблемой», — пишут журналисты.

По информации издания, стороны якобы опасаются, что Трамп может навредить при условии потери терпения.

17 и 18 февраля в Швейцарии состоялись трехсторонние переговоры России, Украины и США по урегулированию украинского конфликта. Глава делегации из Москвы Владимир Мединский заявил, что процесс был «тяжелым, но деловым». Его киевский коллега Рустем Умеров описал свой настрой после переговоров лишь словом «хорошо».