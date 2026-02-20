Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

11:19, 20 февраля 2026Культура

Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Ксения Собчак сообщила о смерти 39-летнего солиста Shortparis Николая Комягина
Андрей Шеньшаков

Кадр: Осторожно: Собчак / YouTube 

Умер солист известной группы Shortparis Николай Комягин. Об этом журналистка Ксения Собчак сообщила в своем Telegram-канале.

По ее словам, 39-летнему музыканту стало плохо после тренировки по боксу, у него не выдержало сердце.

«Талантливый, яркий, молодой, в высшей степени самобытный. Приехавший из Сибири, покоривший сначала Питер, потом Москву, потом всю Россию. Он болел русской культурой, по-настоящему любил ее», — написала Собчак в посте.

Также журналистка напомнила, что они вместе с Комягиным организовывали фестивальный проект «Заря. Онега». «Он, как и я, хотел продвигать все русское, и не только в столицах», — добавила она.

Известно, что Комягин был фронтменом петербургской группы Shortparis, выпустившей хиты «Страшно», «Яблонный сад». Николай родился в Новокузнецке, получил образование искусствоведа и историка.

В 2023 году общественное движение «Зов народа» потребовало признать иностранными агентами музыкантов группы Shortparis, а также проверить их на предмет дискредитации Российской армии.

