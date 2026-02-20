Реклама

17:53, 20 февраля 2026Россия

В Госдуме резко высказались о Зеленском после данных о подготовке трехлетней войны

Депутат ГД Слуцкий: Зеленскому не знакомы выдержка, стратегия, расчет и мудрость
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Seleznev Pavel / Reuters

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий резко высказался о президенте Украины Владимире Зеленском после обнародования данных о подготовке плана трехлетней войны. Его комментарий приведен в публикации РИА Новости.

«Хамство Зеленского — проявление слабости и политического дилетантизма. Выдержка, стратегия, расчет и мудрость — все это ему не знакомо», — обозначил Слуцкий.

По словам парламентария, подобные заявления являются результатом того, что в случае завершения украинского конфликта Зеленский может потерять власть.

Ранее журналист The Wall Street Journal Боян Панчевский раскрыл планы президента Украин после Мюнхенской конференции по безопасности. По его данным, на встрече с советниками Зеленский приказал разработать план войны на ближайшие три года.

