17:36, 20 февраля 2026Россия

В Генштабе назвали оставшееся российским войскам расстояние до Запорожья

Замначальника ГШ Рудской: ВС РФ находятся в 12 километрах от города Запорожье
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Подразделения группировки «Днепр» Вооруженных сил России (ВС РФ) находятся в 12 километрах от окраин подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) Запорожья — столицы Запорожской области. Об этом заявил в интервью газете «Красная Звезда» начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«В настоящее время передовые подразделения группировки находятся на удалении 12 километров от южных и юго-восточных окраин областного центра», — сказал Рудской.

Он отметил, что с ноября 2025 года под контроль российских военных на данном направлении перешло 12 населенных пунктов, среди которых крупные узлы обороны ВСУ — Малая Токмачка, Степногорск и Приморское.

В интервью Сергей Рудской подчеркнул, что новой особенностью боев в зоне проведения специальной военной операции (СВО) стало появление зон сплошного огневого поражения глубиной до 15 километров.

