В Германии признали невозможность победы над Россией на поле боя

Премьер-министр Саксонии Кречмер: Россию нельзя победить на поле боя

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер признал невозможность военного решения конфликта на Украине и призвал к дипломатии. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

«Россию нельзя победить на поле боя. Именно поэтому дипломатия так важна», — сказал политик.

Кречмер назвал важным сохранение открытых каналов для диалога, даже в условиях конфликта.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что украинский конфликт закончится, когда одна из его сторон будет истощена в военном или экономическом плане. Он отметил, что не видит больших шансов на быстрое окончание конфликта на Украине путем переговоров.