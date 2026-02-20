Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:22, 20 февраля 2026Бывший СССР

В Киеве отказались от неполноценного членства в ЕС

Жовква: Киев не примет неполноценного членства в ЕС
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Киев не примет никаких вариантов неполноценного членства в Европейском Союзе (ЕС). Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью «РБК-Украина».

«Хочу подчеркнуть: нам не нужно эрзац-членство. Когда мы слышим о light membership (облегченное членство — прим. «Ленты.ру») — точно нет. (…) Никакого light, half-light membership (половинчатое членство — прим. «Ленты.ру») не будет. Будет полноценное членство, но сначала будет политическое решение о полноценном членстве. С четкой датой», — сказал он.

Чиновник подчеркнул, что украинские власти надеются на принятие соответствующего решения в 2027 году. При этом он признал, что модель вступления страны в объединение будет уникальной.

Жовква также отметил, что членство Украины в ЕС станет одним из основных элементов гарантий безопасности со стороны стран Запада наряду с введением иностранного военного контингента на территорию страны и организацией совместного с европейскими странами производства оружия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах по урегулированию конфликта с Россией необходимо присутствие представителей Европы. По его словам, украинская сторона планирует и дальше работать над тем, чтобы были учтены интересы Европы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились слухи о тайной разработке властей Украины

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    Раскрыты подробности жизни российской экс-чиновницы после инсценировки смерти

    В Венгрии пришли в ужас от нежелания ЕС давить на Украину

    Гипертоникам посоветовали включить в меню один напиток

    В Швеции захотели оповещать о воздушных ударах как на Украине

    Умер солист культовой группы Shortparis Николай Комягин. Что случилось с 39-летним артистом?

    В российском общежитии нашли мертвого студента

    Китайские туристы провалились под лед на Байкале и не выжили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok