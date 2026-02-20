В Киеве отказались от неполноценного членства в ЕС

Жовква: Киев не примет неполноценного членства в ЕС

Киев не примет никаких вариантов неполноценного членства в Европейском Союзе (ЕС). Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью «РБК-Украина».

«Хочу подчеркнуть: нам не нужно эрзац-членство. Когда мы слышим о light membership (облегченное членство — прим. «Ленты.ру») — точно нет. (…) Никакого light, half-light membership (половинчатое членство — прим. «Ленты.ру») не будет. Будет полноценное членство, но сначала будет политическое решение о полноценном членстве. С четкой датой», — сказал он.

Чиновник подчеркнул, что украинские власти надеются на принятие соответствующего решения в 2027 году. При этом он признал, что модель вступления страны в объединение будет уникальной.

Жовква также отметил, что членство Украины в ЕС станет одним из основных элементов гарантий безопасности со стороны стран Запада наряду с введением иностранного военного контингента на территорию страны и организацией совместного с европейскими странами производства оружия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах по урегулированию конфликта с Россией необходимо присутствие представителей Европы. По его словам, украинская сторона планирует и дальше работать над тем, чтобы были учтены интересы Европы.