Зеленский обеспокоился обеспечением интересов Европы в рамках переговоров по Украине

Зеленский: Представители Европы должны присутствовать на переговорах по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на переговорах по украинскому кризису необходимо присутствие представителей Европы. Об этом он заявил в своем вечернем обращении, опубликованном в Telegram-канале.

Украинский лидер рассказал, что 20 февраля обсудит с вернувшимися из Женевы членами делегации итоги встречи и определит направление дальнейшего диалога с представителями США, Европы и России. Он отметил, что присутствие европейцев на прошедших переговорах было важным.

«Именно так мы рассчитываем работать и дальше, чтобы позиции Европы были учтены», — добавил Зеленский.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины состоялись в закрытом режиме в Женеве 17 и 18 февраля. В первый день их продолжительность составила 4,5 часа, а во второй стороны беседовали 2 часа.