Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:01, 20 февраля 2026Мир

В Кремле прокомментировали продление санкций США против России

Песков: Кремль считает продление санкций США против РФ автоматическим решением
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Кремль считает продление санкций США против России автоматическим решением. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Что будет потом в результате переговорного процесса, мы уже будем смотреть по результатам тех разговоров, которые будут финализированы», — объяснил представитель Кремля.

19 февраля президент США Дональд Трамп на год продлил санкции против России, введенные его предшественником Джо Байденом. Решение о продлении рестрикций было принято в связи с ситуацией на Украине.

Ранее американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь, являющийся соавтором законопроекта о «сокрушительных» санкциях против России, назвал президента США Дональда Трампа главным препятствием для его принятия. Политик отметил, что предложенные им рестрикции призваны оказать «мощное экономическое давление» на Москву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор Иркутской области высказался о трагедии на Байкале

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    Принято решение о полном запрете движения машин по льду Байкала

    В Раде призвали к отставке Зеленского после события в США

    Генштаб России сравнил применение БПЛА и артиллерии

    Треники поверх носков станут модными у россиян

    Подражатель спартанцам попал под уголовное дело в российском регионе

    В Кремле заявили о низшей точке в отношениях с восточным соседом России

    В Кремле рассказали о планах Путина на 23 февраля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok