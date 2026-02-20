В Кремле прокомментировали продление санкций США против России

Песков: Кремль считает продление санкций США против РФ автоматическим решением

Кремль считает продление санкций США против России автоматическим решением. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Что будет потом в результате переговорного процесса, мы уже будем смотреть по результатам тех разговоров, которые будут финализированы», — объяснил представитель Кремля.

19 февраля президент США Дональд Трамп на год продлил санкции против России, введенные его предшественником Джо Байденом. Решение о продлении рестрикций было принято в связи с ситуацией на Украине.

Ранее американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь, являющийся соавтором законопроекта о «сокрушительных» санкциях против России, назвал президента США Дональда Трампа главным препятствием для его принятия. Политик отметил, что предложенные им рестрикции призваны оказать «мощное экономическое давление» на Москву.