15:36, 20 февраля 2026Бывший СССР

В офисе Зеленского раскрыли подробности о плане войны

В офисе Зеленского рассказали о планах вести боевые действия еще минимум год
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

В офисе президента Украины Владимира Зеленского действительно существует так называемый план войны. Об этом рассказал близкий к ведомству Telegram-канал «Сотрудник ОП».

«План войны действительно есть. Министр [обороны Михаил] Федоров планирует воевать еще как минимум год. И планирует потому, что он министр обороны, и это его прямые обязанности», — раскрыли подробности в публикации.

Отмечается, что США такой расклад событий не устраивает, поэтому Вашингтон продолжает давление на украинского лидера для ускорения процесса подписания мирных договоренностей.

Ранее журналист The Wall Street Journal Боян Панчевский со ссылкой на свои источники заявил, что Владимир Зеленский после Мюнхенской конференции по безопасности на встрече с советниками приказал разработать план войны на ближайшие три года. Позднее советник президента Украины Дмитрий Литвин опроверг эту информацию.

