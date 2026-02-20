Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

В России анонсировали подорожание услуг шиномонтажа

Сезонные услуги шиномонтажа подорожают весной 2026-го на 10–15 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщили «Известиям» представители отрасли, назвавшие среди причин такой ценовой динамики дефицит кадров, рост расходов на персонал и оборудование, а также увеличение административной нагрузки.

Связывают анонсированное подорожание и с сокращением количества шиномонтажей из-за жилой застройки в крупных городах. «Территории промзон застраиваются жилыми домами, поэтому в Москве и других крупных городах найти шиномонтажный сервис стало сложнее», — сказал изданию вице‑президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Он прогнозирует, что решение проблемы может быть связано с переходом мастерских в нишевый формат за счет появления большего количества индивидуальных «гаражных» мастерских, проводящих шиномонтаж и другие сервисные услуги дешевле, чем конкуренты.

В предыдущие два года цены на соответствующие услуги также ощутимо повышались — весной 2025-го на 12 процентов, в 2024-м — на 23 процента, напоминают авторы публикации.

Ранее также стало известно, что россияне в 2025 году потратили в автосервисах 1,2 триллиона рублей, из которых 719,1 миллиарда пришлись на услуги по ремонту и техобслуживанию, а еще 485 миллиардов — на автомойку, шиномонтаж и кузовной ремонт.

