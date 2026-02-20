В России ответили Мерцу после слов о Путине и сроках завершения конфликта на Украине

Володин: Мерцу надо думать о том, как решать внутренние проблемы своей страны

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ответил канцлеру Германии Фридриху Мерцу после слов о президенте России Владимире Путине и сроках завершения конфликта на Украине. Парламентарий заявил, что политику надо, в первую очередь, думать о том, как решать внутренние проблемы своей страны, передает РИА Новости.

Володин обозначил, что Мерц мечтает об экономическом и военном истощении России, и считает, что только так будет завершен конфликт на Украине. Российский политик также напомнил, что с подобными заявлениями четыре года назад выступал экс-президент США Джо Байден.

«Но иных уж нет, а те далече. С момента введения санкций прошло 14 лет. За это время их было объявлено нашей стране свыше 30 тысяч. Санкции бумерангом ударили по их инициаторам», — прокомментировал он.

Парламентарий подчеркнул, что экономика Германии стагнирует уже на протяжении трех лет, и валовый внутренний продукт (ВВП) по паритету покупательной способности с четвертого места в мире переместилась на шестое, в то время как Россия поднялась на четвертую позицию.

«Мерцу надо думать о том, как решать внутренние проблемы своей страны. Но если он займется этим, ему однозначно придется выстраивать отношения с Российской Федерацией. За то время, пока Мерц находится у власти, можно было понять очевидное: победить военным путем ядерную державу невозможно, а создавая проблемы России, европейские государства ударили по своим экономикам, истощив их», — заключил Володин, добавив, что украденные у России средства Западу придется возвращать.

Ранее Мерц заявил, что конфликт на Украине закончится, когда одна из двух сторон будет истощена. Канцлер Германии также говорил, что нормализация диалога с Путиным практически невозможна.