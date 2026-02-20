Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

12:11, 20 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались об участии в Совете мира Трампа

Депутат Чепа: Россия может принять участие в Совете мира
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Депутат Госдумы Алексей Чепа не исключил, что Россия может принять участие в Совете мира президента США Дональда Трампа. По его словам, создание любого союза, задача которого — нести мир, позитивно.

«Мы безусловно положительно воспринимаем создание какого-то союза, собрания, которое будет способствовать вопросам мирного урегулирвоания на Ближнем Востоке или сдержит напряженность, которая существует вокруг Ирана. Любая миротворческая деятельность — это позитивно», — сказал депутат.

Несмотря на то, что Россия не приехала на первое заседание Совета мира, Чепа не исключил, что страна присоединится в будущем. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин заявлял о готовности выделить средства на поддержку Совета из денег, замороженных на Западе.

«Такая группа мира — это, конечно, хорошо. Но она не умаляет роль ООН или других организаций. Это просто дополнительные усилия, — считает Чепа. — Что касается участия России, ну сегодня она не приехала на Совет, завтра приедет. Президент уже сказал, что мы готовы выделить миллиард».

Ранее Трамп в ходе первого заседания Совета мира выразил надежду на участие России в помощи сектору Газа. Он также добавил, что хотел бы, чтобы Россия и Китай присоединились к организации.

