19:10, 19 февраля 2026Мир

Трамп выразил надежду на помощь России в одном вопросе

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Дональд Трамп в ходе первого заседания Совета мира выразил надежду на участие России в помощи сектору Газа. Его слова передает РИА Новости.

«Я знаю, что Китай собирается принять участие. И я думаю, что Россия тоже поучаствует. Я думаю, они сделают это», — отметил американский лидер.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что Совет мира по Газе займется детальным рассмотрением причин палестино-израильского конфликта.

22 января во время Всемирного экономического форума в Давосе был учрежден Совет мира с участием 20 стран. Устав организации был подписан Дональдом Трампом, а также еще 19 странами-участницами.

