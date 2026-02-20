Реклама

Россия
00:47, 20 февраля 2026Россия

В Севастополе при атаке БПЛА погиб мирный житель

Развожаев: В Севастополе при атаке БПЛА погиб 30-летний мужчина
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Севастополе при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) погиб 30-летний мужчина. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Он получил осколочное ранение головы и грудной клетки от падения осколов от сбитого БПЛА. Бригада скорой помощи оперативно прибыла на место по вызову, проводили реанимационные мероприятия, но спасти его не удалось», — написал губернатор Севастополя.

Развожаев добавил, что средства противовоздушной обороны уже сбили 16 БПЛА. Угроза атаки дронов в городе сохраняется.

Ранее Минобороны России сообщило, что 19 февраля в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени средства ПВО сбили 48 украинских БПЛА самолетного типа.

