Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
23:07, 20 февраля 2026Экономика

В США признали тесную связь экономики России с мировой

RS: Экономика РФ слишком тесно связана с мировой, чтобы обрушиться из-за санкций
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Российская экономика очень тесно связана с мировой, чтобы обрушиться из-за западных санкций. На это указал журнал американского аналитического центра Responsible Statecraft.

Отмечается, что экономика России «слишком вплетена в глобальные цепочки поставок» и «пользуется слишком большим количеством потенциальных путей доступа на рынки, чтобы быть подорванной западными санкциями». Кроме того, по мнению автора статьи, санкции, влияющие на то, какие бренды российские потребители видят на полках магазинов, «носят скорее символический, чем практический характер».

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что потери стран Европейского союза (ЕС) от антироссийских санкций составляют от 1,5 триллиона до 2 триллионов евро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Верховный суд США признал незаконными пошлины Трампа, которые принесли стране десятки миллиардов. Теперь эти деньги могут вернуть

    Трамп уснул, охрана Алиева подралась. Чем запомнилось первое заседание Совета мира

    Россияне накопили чудовищно много денег. Это может сломать экономику

    В США дали Зеленскому совет перед встречей с Путиным

    Трамп сообщил о наличии альтернатив отмененным пошлинам

    В США признали тесную связь экономики России с мировой

    Россиянам назвали тонкости выбора тихих шин для автомобиля

    Военкомы на Украине придумали уловку с таксистами

    МВД сообщило о сервисах пробива в Telegram для сбора данных о военных

    В зоне СВО ликвидирован чемпион Украины по кикбоксингу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok