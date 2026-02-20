Реклама

В МИД заявили об огромных потерях ЕС от антироссийских санкций

Замглавы МИД РФ Грушко: Ущерб ЕС от антироссийских санкций составляют до €2 трлн
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sabine Brose Sorge / Global Look Press

Потери стран Европейского союза (ЕС) от антироссийских санкций составляют 1,5 триллионов евро до 2 триллионов евро. Об этом сообщил «Известиям» замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Он напомнил, что в 2013 году объем торговли России и Евросоюза составлял примерно 420 миллиардов долларов. Однако в текущем году объем может снизиться до 20 миллиардов долларов. Собеседник издания отметил, что с учетом планов Брюсселя по отказу от российского газа объем торговли между ЕС и РФ будет стремиться к нулю.

В конце 2025 года Совет ЕС сообщил о продлении до 31 июля 2026 года срока действия введенных за последние 11 лет антироссийских ограничений. Санкции против России ЕС начал вводить в 2014 году в связи с событиями на Украине, а с 2022 года они были значительно расширены. Продление на полгода в этот раз коснулось всех действующих 19 пакетов санкций.

