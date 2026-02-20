Реклама

10:07, 20 февраля 2026

В центре Москвы перекрыли движение

Дептранс: В Москве временно закрыли движение по Большому Путинковскому переулку
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Воронин Денис / АГН «Москва»

Ряд дорог в центре Москвы в пятницу, 20 февраля, временно перекрыли для автомобилей. О приостановке движения столичных водителей предупредили в пресс-службе столичного дептранса.

По информации ведомства, ограничение коснулось Большого Путинковского переулка. Помимо этого, движение временно закрыто на улице Тверской в районе дома 19 по направлению в центр. В связи с закрытием дорог московских автомобилистов призвали заблаговременно планировать свой маршрут.

Ранее в этот же день жителям столицы порекомендовали пересесть с личного транспорта на общественный из-за снегопада. Однако если это невозможно, водителей попросили по возможности избегать поездок в период с 07:00 до 10:00, а также с 15:30 до 19:00.

