В центре Москвы перекрыли движение

Дептранс: В Москве временно закрыли движение по Большому Путинковскому переулку

Ряд дорог в центре Москвы в пятницу, 20 февраля, временно перекрыли для автомобилей. О приостановке движения столичных водителей предупредили в пресс-службе столичного дептранса.

По информации ведомства, ограничение коснулось Большого Путинковского переулка. Помимо этого, движение временно закрыто на улице Тверской в районе дома 19 по направлению в центр. В связи с закрытием дорог московских автомобилистов призвали заблаговременно планировать свой маршрут.

Ранее в этот же день жителям столицы порекомендовали пересесть с личного транспорта на общественный из-за снегопада. Однако если это невозможно, водителей попросили по возможности избегать поездок в период с 07:00 до 10:00, а также с 15:30 до 19:00.