Россия
12:04, 20 февраля 2026Россия

В центре российского города приземлилось неизвестное устройство на парашюте

Shot: В Армавире приземлилось неизвестное устройство на парашюте
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Неизвестное устройство на парашюте приземлилось в центре Армавира Краснодарского края. Об этом пишет Shot в Telegram.

Как выяснило издание, предмет опустился в районе Армавирского аграрно-технологического техникума. Саперы проверяют его на взрывоопасность. На месте также работают экстренные службы.

К посту приложено фото, на котором видно, что парашют приземлился на парковку возле жилого здания. Территория, где упал предмет, оцеплена.

Ранее Вооруженные силы Украины неоднократно запускали по российским регионам воздушные шары, начиненные взрывчаткой. Такой аппарат обладает большей грузоподъемностью, чем многие беспилотники, и может нести до шести 82-миллиметровых мин. В августе подобные устройства использовались для атаки на Липецкую область, а в январе 2025 года их заметили в Курской области.

