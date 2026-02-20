В Венгрии пришли в ужас от нежелания ЕС давить на Украину

Нежелание Европейского союза (ЕС) давить на Украину по вопросу восстановления нефтепровода является возмутительным. Об этом написал политический директор венгерского премьера Балаж Орбан в своем аккаунте социальной сети X.

«Возмутительно! Европейская комиссия открыто признает, что не будет оказывать давление на Украину с целью восстановления нефтепровода, снабжающего государство — член ЕС», — указал политик.

Орбан также подчеркнул, что Брюссель и Киев придерживаются двойных стандартов в политике. По его словам, Украина и Евросоюз хотят давить на патриотически настроенное правительство Венгрии.

12 февраля Балаж Орбан заявил, что европейцы платят своим будущим из-за финансирования конфликта на Украине. По его мнению, финансирование конфликта истощает жизни жителей европейских стран, чьи дети и внуки оказываются вынуждены платить за политическую безрассудность властей ЕС.