Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:50, 20 февраля 2026Россия

Наградивший военкора «Ахмата» «фейковой звездой героя» вагнеровец объяснился

Боец ЧВК Крупкин: Военкор «Ахмата» получил названную фейковой медаль заслуженно
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Белые дяди в Африке🌴»

Наградивший военкора «Ахмата» Михаила Негматова названную фейковой медалью «Звезда Героя» экс-вагнеровец Игорь Крупкин записал видео с объяснением. Кадры публикует связанный с частной военной компанией (ЧВК) Telegram-канал «Белые дяди в Африке».

На канале появилось видео, на кадрах которого запечатлен мужчина в черной повязке на лице и с четками в руках — он сидит в помещении, похожем на офисное. Человек представляется Игорем Крупкиным, экс-командиром «третьего штурмового подразделения» (в самой ЧВК принято название «штурмовые отряды») и говорит, что публикации о Негматове — провокация и награду он получил заслуженно. Он утверждает, что решение о награждении военкора «Ахмата» редчайшей медалью ЧВК он принял, так как Негматов помогал «Вагнеру» гуманитарной помощью и однажды спас одного из бойцов. Также он показал справку, которая подтверждает связь самого Крупкина с «Вагнером» — в документе от ноября 2022 года говорится, что вагнеровец больше не участвует в СВО и находится вне зоны боевых действий из-за ранения.

«Михаил [Негматов] был с нами с самого начала и до самого конца (до конца участия ЧВК в СВО или до конца участия в СВО самого Крупкина, не уточняется). Он помогал нам гуманитарной помощью, поддерживал наших бойцов (...) Мной лично было принято решение после смерти Евгения Пригожина о присвоении столь высокой награды (...) Решение окончательное, вопрос закрыт», — заявил он. Также на видео появляется «грамота» о присвоении Негматову звания героя ЧВК за номером 27, которая отличается от выдававшейся в компании ранее.

Материалы по теме:
«Ряженые-наряженные». Военкора «Ахмата» обвинили в незаконном ношении редчайшей награды «Вагнера». Участник СВО записал обращение
«Ряженые-наряженные». Военкора «Ахмата» обвинили в незаконном ношении редчайшей награды «Вагнера». Участник СВО записал обращение
19 февраля 2026
«Войско Иисуса», джихад и украинские трофеи. Об Апти Алаудинове и его священной войне вышла книга. Каким в ней предстал генерал?
«Войско Иисуса», джихад и украинские трофеи.Об Апти Алаудинове и его священной войне вышла книга. Каким в ней предстал генерал?
11 января 2026
В России разгорелся скандал из-за «ряженых героев». За обладателя сразу трех ненастоящих наград вступился глава «Ахмата»
В России разгорелся скандал из-за «ряженых героев». За обладателя сразу трех ненастоящих наград вступился глава «Ахмата»
22 декабря 2025

Канал «Белые дяди в Африке» со ссылкой на кадровую службу ЧВК сообщал, что Крупкин прослужил в составе «Вагнера» лишь две недели и покинул зону боевых действий из-за «якобы контузии». Утверждается, что он не имел права выдавать подобные награды. Также в публикации канала был опубликован подписанный Крупкиным «наградной лист» и фото коробки от платиновой звезды, которые сильно отличаются от тех, что выдавались компанией официально.

Негматова обвинили в неправомерном ношении высшей награды ЧВК «Вагнер» — «платиновой звезды героя». За всю историю ЧВК эту медаль получили лишь несколько десятков человек — на март 2023 года было известно лишь о 26 награжденных. На странице военкора «Ахмата» обнаружились фотографии, на которых он с этой медалью на одежде запечатлен рядом с депутатом Госдумы и председателем «Справедливой России» Сергеем Мироновым и командиром «Ахмата» Апти Алаудиновым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Азербайджане прокомментировали инцидент с охраной Алиева в Вашингтоне

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Мужчина выиграл 105 миллионов рублей в телешоу и попал в тюрьму

    Певица Слава рассказала о случившемся горе и ушла со сцены посреди концерта

    В России доля кроссоверов впервые превысила 70 процентов рынка

    В России предложили компенсировать капремонт одной категории населения

    Киркорова оштрафовали на 112 рублей из-за частного берега на Москве-реке

    У бывшего ректора российского вуза и его сообщников обнаружили имущество на два миллиарда

    Ликвидация подготовителя теракта на 23 февраля в России попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok