Наградивший военкора «Ахмата» «фейковой звездой героя» вагнеровец объяснился

Боец ЧВК Крупкин: Военкор «Ахмата» получил названную фейковой медаль заслуженно

Наградивший военкора «Ахмата» Михаила Негматова названную фейковой медалью «Звезда Героя» экс-вагнеровец Игорь Крупкин записал видео с объяснением. Кадры публикует связанный с частной военной компанией (ЧВК) Telegram-канал «Белые дяди в Африке».

На канале появилось видео, на кадрах которого запечатлен мужчина в черной повязке на лице и с четками в руках — он сидит в помещении, похожем на офисное. Человек представляется Игорем Крупкиным, экс-командиром «третьего штурмового подразделения» (в самой ЧВК принято название «штурмовые отряды») и говорит, что публикации о Негматове — провокация и награду он получил заслуженно. Он утверждает, что решение о награждении военкора «Ахмата» редчайшей медалью ЧВК он принял, так как Негматов помогал «Вагнеру» гуманитарной помощью и однажды спас одного из бойцов. Также он показал справку, которая подтверждает связь самого Крупкина с «Вагнером» — в документе от ноября 2022 года говорится, что вагнеровец больше не участвует в СВО и находится вне зоны боевых действий из-за ранения.

«Михаил [Негматов] был с нами с самого начала и до самого конца (до конца участия ЧВК в СВО или до конца участия в СВО самого Крупкина, не уточняется). Он помогал нам гуманитарной помощью, поддерживал наших бойцов (...) Мной лично было принято решение после смерти Евгения Пригожина о присвоении столь высокой награды (...) Решение окончательное, вопрос закрыт», — заявил он. Также на видео появляется «грамота» о присвоении Негматову звания героя ЧВК за номером 27, которая отличается от выдававшейся в компании ранее.

Канал «Белые дяди в Африке» со ссылкой на кадровую службу ЧВК сообщал, что Крупкин прослужил в составе «Вагнера» лишь две недели и покинул зону боевых действий из-за «якобы контузии». Утверждается, что он не имел права выдавать подобные награды. Также в публикации канала был опубликован подписанный Крупкиным «наградной лист» и фото коробки от платиновой звезды, которые сильно отличаются от тех, что выдавались компанией официально.

Негматова обвинили в неправомерном ношении высшей награды ЧВК «Вагнер» — «платиновой звезды героя». За всю историю ЧВК эту медаль получили лишь несколько десятков человек — на март 2023 года было известно лишь о 26 награжденных. На странице военкора «Ахмата» обнаружились фотографии, на которых он с этой медалью на одежде запечатлен рядом с депутатом Госдумы и председателем «Справедливой России» Сергеем Мироновым и командиром «Ахмата» Апти Алаудиновым.