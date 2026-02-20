Водитель провалившейся под лед «буханки» на Байкале оказался ранее судим

Водитель затонувшей на Байкале с китайскими туристами машины был судим

Водителем провалившейся под лед «буханки» с китайскими туристами на Байкале оказался ранее судимый детский тренер по футболу. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По имеющейся информации, 44-летний Николай Доржеев тренировал детей в поселке Хужир, а затем устроился в Ольхонскую детско-юношескую спортивную школу. При этом сообщается, что мужчина был судим по статье «Грабеж». После этого он стал водителем туристических групп.

Как пишет Telegram-канал Baza, 20 февраля он вопреки запрету властей на поездки по участку озера Байкал решил перевезти группу туристов из Китая, надеясь проскочить трещину на льду. В результате сам Доржеев не выжил в затонувшей машине.

У мужчины остались двое детей и жена, которая является сотрудницей местного центра шаманизма. Известно, что она вместе с мужем проводила для гостей региона экскурсии, во время которых рассказывала о ритуалах. Также появилась информация, что Доржеев был записан в телефонах нескольких туристов как «Шаман».

20 февраля «буханка» с группой китайских туристов провалилась под лед Байкала в районе мыса Хобой. В результате не выжили восемь из девяти находившихся в машине человек. Позже оказалось, что водитель автомобиля нарушил правила безопасности — переправа была закрыта с начала февраля из-за трещин на льду.