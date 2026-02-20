Реклама

Культура
09:26, 20 февраля 2026Культура

Юрий Лоза назвал лучшим подарком мужчине закуску

Певец Юрий Лоза предложил дарить на День защитника Отечества закуски к пиву
Андрей Шеньшаков

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Певец и композитор Юрий Лоза, автор культовой композиции «Плот», призвал женщин дарить мужчинам практичные и полезные подарки на День защитника Отечества. Его слова передает Общественная служба новостей.

По мнению артиста, главное при выборе подарка на 23 февраля — учитывать его интересы и потребности. В частности, он предлагает обратить внимание на практичные подарки — например, пивные закуски.

«Закуска нормальная к пиву, хотя я пиво и не особо жалую. Те же носки, дезодорант, набор для бритья — все это так или иначе понадобится», — сообщил певец.

Ранее Юрий Лоза отказался давать концерт 14 февраля, назвав День святого Валентина чужим и ненужным праздником для россиян. Он отметил, что празднование этого дня в стране следует отменить.

