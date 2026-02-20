Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:36, 20 февраля 2026Мир

Захарова жестко высказалась о Зеленском

Захарова назвала Зеленского глубоко больным человеком
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского «глубоко больным человеком». Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 1».

По словам дипломата, украинский лидер зависим морально, нравственно и физически и был отобран западными кураторами «по принципу беспринципности».

«Глубоко больной человек Зеленский, причем таким он стал не тогда, когда пришел на Банковую, он таким был и до, ровно поэтому его и рекрутировали западные кураторы для совершения чудовищного страшного преступления», — сказала она.

Ранее Захарова заявила, что Зеленский в мире воспринимается как нацист. Так она прокомментировала его призыв выслать россиян из западных стран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Верховный суд США признал незаконными пошлины Трампа, которые принесли стране десятки миллиардов. Теперь эти деньги могут вернуть

    Трамп уснул, охрана Алиева подралась. Чем запомнилось первое заседание Совета мира

    Россияне накопили чудовищно много денег. Это может сломать экономику

    Трамп пообещал ввести глобальную пошлину

    Дрон ВСУ атаковал гимназию в российском городе

    Трамп отреагировал на решение Верховного суда по пошлинам

    Зеленский рассказал о требовании США к Украине

    Захарова жестко высказалась о Зеленском

    Умер актер из «Глухаря»

    В ЕС выдвинули жесткий ультиматум Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok