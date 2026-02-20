Захарова назвала Зеленского глубоко больным человеком

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского «глубоко больным человеком». Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 1».

По словам дипломата, украинский лидер зависим морально, нравственно и физически и был отобран западными кураторами «по принципу беспринципности».

«Глубоко больной человек Зеленский, причем таким он стал не тогда, когда пришел на Банковую, он таким был и до, ровно поэтому его и рекрутировали западные кураторы для совершения чудовищного страшного преступления», — сказала она.

Ранее Захарова заявила, что Зеленский в мире воспринимается как нацист. Так она прокомментировала его призыв выслать россиян из западных стран.