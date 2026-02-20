Реклама

Залужный сравнил армию России с Майком Тайсоном

Залужный сравнил ВС России с Майком Тайсоном
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), посол Киева в Великобритании Валерий Залужный разочарован нежеланием украинского лидера Владимира Зеленского вводить военное положение в начале зимы 2022 года. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, главком ВСУ сравнивал армию России с Майком Тайсоном. В то же время ВСУ были готовы лишь к «драке подушками».

«Ты собираешься драться с Майком Тайсоном, и единственный бой, который у тебя был до этого, — это драка подушками с твоим младшим братом. Это шанс один на миллион, и ты должен быть готов», — передает издание слова Залужного.

Ранее Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления украинских войск в 2023 году. По его словам, президент и другие официальные лица не выделили необходимых ресурсов.

