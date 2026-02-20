Реклама

Замену популярного продукта питания связали со снижением риска развития диабета

Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: sherwood / Shutterstock / Fotodom

Замена красного мяса на белое может снижать риск развития диабета, однако эффект зависит от исходного уровня потребления. К такому выводу пришли китайские исследователи, проанализировав данные 12 143 взрослых участников проекта China Health and Nutrition Survey. Результаты опубликованы в журнале Nutrients.

За период наблюдения было зарегистрировано 687 новых случаев диабета. Анализ показал U-образную связь между потреблением как красного, так и белого мяса и риском заболевания: минимальный риск отмечался при употреблении около 75 граммов красного мяса и 60 граммов белого мяса в день. При более высоких объемах риск начинал расти.

Особенно выраженный эффект замены выявили у людей, которые изначально потребляли не менее 75 граммов красного мяса в сутки. В этой группе замена 50 граммов красного мяса на белое (птицу или рыбу) была связана со снижением риска диабета на 34 процента. У тех, кто ел красного мяса меньше 75 граммов в день, подобной связи обнаружено не было.

Авторы отмечают, что полученные данные ставят под сомнение универсальные рекомендации по замене красного мяса. По их мнению, более эффективной может быть адресная стратегия — в первую очередь для людей с высоким уровнем его потребления. При этом исследование носит наблюдательный характер и не доказывает причинно-следственную связь, однако подчеркивает важность учета индивидуальных пищевых привычек при профилактике диабета.

Ранее ученые выяснили, что недостаток физической активности вызывает осложнения при диабете 2-го типа.

