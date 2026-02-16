Еще больше новостей: подписывайся на Max

Наука и техника
16:05, 16 февраля 2026

Раскрыт неочевидный фактор развития осложнений при диабете

JSHS: Недостаток физической активности вызывает осложнения при диабете 2 типа
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: DC Studio / Shutterstock / Fotodom

Недостаток физической активности может быть причиной до 10 процентов осложнений при диабете второго типа, показало крупное международное исследование. Работа опубликована в Journal of Sport and Health Science (JSHS).

Ученые проанализировали данные почти 2,4 миллиона человек из 27 исследований по всему миру и оценили связь между уровнем физической активности и развитием осложнений диабета. Малоподвижным образом жизни считалось отсутствие как минимум 150 минут умеренной или интенсивной нагрузки в неделю — например, быстрой ходьбы, езды на велосипеде, плавания или бега.

Материалы по теме:
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025
Чем опасен сахарный диабет и как его лечить? Симптомы и первые признаки у мужчин и женщин
Чем опасен сахарный диабет и как его лечить?Симптомы и первые признаки у мужчин и женщин
20 декабря 2023

Анализ показал, что недостаток движения связан с 10,2 процента случаев инсульта, 9,7 процента диабетической ретинопатии, 7,3 процента сердечной недостаточности и примерно 7 процентами ишемической болезни сердца среди людей с диабетом. По словам авторов, осложнения часто воспринимаются как неизбежное следствие болезни, однако результаты указывают, что значительную их часть можно предотвратить за счет достижимого увеличения физической активности.

Исследователи также отметили, что женщины и люди с более низким уровнем образования чаще сталкивались с осложнениями, связанными с гиподинамией. При этом универсального решения нет: в странах с высоким доходом люди чаще получают нагрузку во время досуга, тогда как в менее обеспеченных регионах — в ходе работы. Авторы подчеркивают, что программы профилактики должны учитывать социальные и гендерные различия.

Ранее ученые выяснили, что соединения из кофейных зерен могут замедлять поступление глюкозы в кровь.

