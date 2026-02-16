Раскрыт неочевидный фактор развития осложнений при диабете

JSHS: Недостаток физической активности вызывает осложнения при диабете 2 типа

Недостаток физической активности может быть причиной до 10 процентов осложнений при диабете второго типа, показало крупное международное исследование. Работа опубликована в Journal of Sport and Health Science (JSHS).

Ученые проанализировали данные почти 2,4 миллиона человек из 27 исследований по всему миру и оценили связь между уровнем физической активности и развитием осложнений диабета. Малоподвижным образом жизни считалось отсутствие как минимум 150 минут умеренной или интенсивной нагрузки в неделю — например, быстрой ходьбы, езды на велосипеде, плавания или бега.

Анализ показал, что недостаток движения связан с 10,2 процента случаев инсульта, 9,7 процента диабетической ретинопатии, 7,3 процента сердечной недостаточности и примерно 7 процентами ишемической болезни сердца среди людей с диабетом. По словам авторов, осложнения часто воспринимаются как неизбежное следствие болезни, однако результаты указывают, что значительную их часть можно предотвратить за счет достижимого увеличения физической активности.

Исследователи также отметили, что женщины и люди с более низким уровнем образования чаще сталкивались с осложнениями, связанными с гиподинамией. При этом универсального решения нет: в странах с высоким доходом люди чаще получают нагрузку во время досуга, тогда как в менее обеспеченных регионах — в ходе работы. Авторы подчеркивают, что программы профилактики должны учитывать социальные и гендерные различия.

