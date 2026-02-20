Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:41, 20 февраля 2026Силовые структуры

Замкомандующему военным округом России запросили 12 лет колонии

Прокурор запросил генералу Муминджанову 12 лет колонии
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Прокурор запросил 12 лет колонии генералу Валерию Муминджанову по делу о получении взятки в размере 20 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Генерала просят признать виновным и отправить отбывать наказание в колонию строгого режима, а также лишить звания генерал-майор и государственных наград.

По данным следствия, в период с 2017 по 2023 год Муминджанов, работая на должности руководителя Департамента ресурсного обеспечения Минобороны, отвечал за вещевое обеспечение Вооруженных сил России. Он содействовал заключению контрактов на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиарда рублей с коммерческими организациями, за что получил взятку в размере 20 миллионов рублей. Известно, что в собственности замкомандующего военным округом и его семьи находится недвижимость на сумму 120 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что главу департамента по казачеству Кубани задержали за махинации, идут обыски.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «100 процентов необычный груз». Неопознанный самолет из США оказался над территорией России. Что об этом известно?

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    Стало известно о смерти нашедшего место захоронения семьи Романовых историка

    Замкомандующему военным округом России запросили 12 лет колонии

    «Питтсбург» предложит 39-летнему Малкину новый контракт

    Делегации России и Украины договорились не критиковать друг друга

    Назван неожиданный способ снизить уровень холестерина

    Пресс-секретарь Лукашенко объяснила повторное освобождение лидера оппозиции

    В Раде призвали к отставке Зеленского после события в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok